Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші
До поліції звернулася мешканка села Таранівка. Жінка повідомила, що пізно ввечері невідомі напали та обікрали її зятя.
“Як з’ясувалося, близько 23:05 потерпілий повертався додому. Під час руху до нього ззаду підбігли двоє невідомих, почали бити та відібрали барсетку з документами, мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10» та гаманець з грошима. Після чого втекли. Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 2007 та 2005 років народження“, – уточнили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.
Наразі правоохоронці вже повернули вкрадені речі власнику, а також – вручили ймовірним зловмисникам підозру. Судом їм обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, додали копи.
Читайте також: Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вор, копы, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 21:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До поліції звернулася мешканка села Таранівка. Жінка повідомила, що пізно ввечері невідомі напали та обікрали її зятя. ".