Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші

До поліції звернулася мешканка села Таранівка. Жінка повідомила, що пізно ввечері невідомі напали та обікрали її зятя.

“Як з’ясувалося, близько 23:05 потерпілий повертався додому. Під час руху до нього ззаду підбігли двоє невідомих, почали бити та відібрали барсетку з документами, мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10» та гаманець з грошима. Після чого втекли. Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 2007 та 2005 років народження“, – уточнили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці вже повернули вкрадені речі власнику, а також – вручили ймовірним зловмисникам підозру. Судом їм обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, додали копи.