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Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші

Події 21:47   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші

До поліції звернулася мешканка села Таранівка. Жінка повідомила, що пізно ввечері невідомі напали та обікрали її зятя. 

Як з’ясувалося, близько 23:05 потерпілий повертався додому. Під час руху до нього ззаду підбігли двоє невідомих, почали бити та відібрали барсетку з документами, мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10» та гаманець з грошима. Після чого втекли. Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 2007 та 2005 років народження“, – уточнили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці вже повернули вкрадені речі власнику, а також – вручили ймовірним зловмисникам підозру. Судом їм обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До поліції звернулася мешканка села Таранівка. Жінка повідомила, що пізно ввечері невідомі напали та обікрали її зятя. ".