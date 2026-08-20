Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину

У Новобаварському районі Харкова у травні та червні 2026 року з будівель зникали зовнішні блоки кондиціонерів. Встановили три такі епізоди.

Поліція з’ясувала: кондиціонери розбирав на запчастини 25-річний харків’янин.

“Чоловік скоював крадіжки зовнішніх блоків спліт-систем. Демонтоване майно він розбирав, вилучав мідні елементи, а отриману сировину надалі здавав до пунктів приймання металолому, аби отримати гроші на власні потреби”, – озвучив версію слідства відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Там наголосили, що раніше цього чоловіка вже притягали до відповідальності. Наразі його підозрюють у трьох крадіжках на загальну суму 19 тисяч гривень. За це фігурантові загрожує до восьми років провести у в’язниці. Крім того, зараз слідчі перевіряють, чи він не причетний до інших аналогічних крадіжок.

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Раніше ми повідомляли про серію дивних крадіжок, які сталися в Харкові. Слідчі з’ясували, що чоловік буквально брав усе, що погано лежало. Серед того, що пропало його зусиллями: мобільний телефон та гаманець у службовому кабінеті у лікарні, перфоратор та навіть велосипед, який залишили без нагляду на складі магазину.