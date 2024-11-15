У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів

13 листопада правоохоронці отримали виклик від 59-річної жінки щодо домашнього насильства. У Харкові, за даними копів, чоловік поводився агресивно, лаявся та вдарив по обличчю співмешканку.

Прибувши на місце події, копи виявили 51-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, а на зауваження не реагував, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В бесіді з постраждалою поліцейські встановили, що в неї відбувся конфлікт з її співмешканцем через зловживання ним спиртними напоями. Жінка прийняла рішення про припинення будь-яких стосунків з кривдником. У відповідь чоловік розлютився, почав агресивно поводитися», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські винесли чоловіку заборонний припис строком на 10 діб. Йому заборонили контактувати з постраждалою та зобов’язали залишити місце проживання жінки.

Однак через деякий час після того, як поліцейські поїхали, він повернувся і почав благати жінку пробачити його і впустити до будинку. Вона знову викликала копів.

«Екіпаж поліції склав щодо кривдника адміністративний протокол за фактом порушення вимог термінового заборонного припису», – додали правоохоронці.