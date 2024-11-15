Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів

Суспільство 16:21   15.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів Фото: ГУНП в Харківській області

13 листопада правоохоронці отримали виклик від 59-річної жінки щодо домашнього насильства. У Харкові, за даними копів, чоловік поводився агресивно, лаявся та вдарив по обличчю співмешканку.

Прибувши на місце події, копи виявили 51-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, а на зауваження не реагував, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В бесіді з постраждалою поліцейські встановили, що в неї відбувся конфлікт з її співмешканцем через зловживання ним спиртними напоями. Жінка прийняла рішення про припинення будь-яких стосунків з кривдником. У відповідь чоловік розлютився, почав агресивно поводитися», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські винесли чоловіку заборонний припис строком на 10 діб. Йому заборонили контактувати з постраждалою та зобов’язали залишити місце проживання жінки.

Однак через деякий час після того, як поліцейські поїхали, він повернувся і почав благати жінку пробачити його і впустити до будинку. Вона знову викликала копів.

«Екіпаж поліції склав щодо кривдника адміністративний протокол за фактом порушення вимог термінового заборонного припису», – додали правоохоронці.

Читайте також: Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Студенти готові прийняти цей виклик – Терехов про відновлення Харкова
Студенти готові прийняти цей виклик – Терехов про відновлення Харкова
15.11.2024, 17:40
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00
Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00
15.11.2024, 16:50
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
15.11.2024, 11:24
У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів
У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів
15.11.2024, 16:21
Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)
Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)
15.11.2024, 14:22

Новини за темою:

12:07
Упродовж року чоловік ображав ексдружину на Харківщині: йому загрожує тюрма
16:23
У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці
14:17
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)
13:19
Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми
12:48
Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина

Ви читали новину: «У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада правоохоронці отримали виклик від 59-річної жінки щодо домашнього насильства. У Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та вдарив по обличчю співмешканку.".