У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів
13 листопада правоохоронці отримали виклик від 59-річної жінки щодо домашнього насильства. У Харкові, за даними копів, чоловік поводився агресивно, лаявся та вдарив по обличчю співмешканку.
Прибувши на місце події, копи виявили 51-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, а на зауваження не реагував, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«В бесіді з постраждалою поліцейські встановили, що в неї відбувся конфлікт з її співмешканцем через зловживання ним спиртними напоями. Жінка прийняла рішення про припинення будь-яких стосунків з кривдником. У відповідь чоловік розлютився, почав агресивно поводитися», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські винесли чоловіку заборонний припис строком на 10 діб. Йому заборонили контактувати з постраждалою та зобов’язали залишити місце проживання жінки.
Однак через деякий час після того, як поліцейські поїхали, він повернувся і почав благати жінку пробачити його і впустити до будинку. Вона знову викликала копів.
«Екіпаж поліції склав щодо кривдника адміністративний протокол за фактом порушення вимог термінового заборонного припису», – додали правоохоронці.
Читайте також: Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнее, насилие, отношения, поліція, разрыв, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові чоловік розлютився на кохану через розрив стосунків: викликали копів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада правоохоронці отримали виклик від 59-річної жінки щодо домашнього насильства. У Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та вдарив по обличчю співмешканку.".