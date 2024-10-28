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Упродовж року чоловік ображав ексдружину на Харківщині: йому загрожує тюрма

Суспільство 12:07   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Упродовж року чоловік ображав ексдружину на Харківщині: йому загрожує тюрма

Правоохоронці на Харківщині повідомили про підозру 37-річному чоловіку, на якого впродовж року скаржилася колишня дружина.

38-річна жителька Красноградської громади повідомляла, що її колишній чоловік зловживав алкоголем, регулярно нецензурно висловлювався на її адресу та погрожував фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Фігуранту загрожує до двох років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці на Харківщині повідомили про підозру 37-річному чоловіку, на якого впродовж року скаржилася колишня дружина.".