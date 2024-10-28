Упродовж року чоловік ображав ексдружину на Харківщині: йому загрожує тюрма

Правоохоронці на Харківщині повідомили про підозру 37-річному чоловіку, на якого впродовж року скаржилася колишня дружина.

38-річна жителька Красноградської громади повідомляла, що її колишній чоловік зловживав алкоголем, регулярно нецензурно висловлювався на її адресу та погрожував фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Фігуранту загрожує до двох років тюрми.