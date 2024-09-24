Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)

До правоохоронців звернулася 39-річна жінка. Вона заявила, що колишній чоловік постійно її переслідує та вчиняє сварки, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Одного дня прийшов до неї на роботу в стані алкогольного сп’яніння, вчинив сварку та поводив себе неадекватно. Після спілкування з чоловіком поліцейські викликали бригаду медичної допомоги, яка доставила його до спеціалізованого медичного закладу», – розповіли правоохоронці.

Раніше слідчі відкрили стосовно чоловіка кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) ККУ за нанесення своїм дітям легких тілесних ушкоджень.

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