Live
  • Вт 24.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 45.99

Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)

Суспільство 14:17   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

До правоохоронців звернулася 39-річна жінка. Вона заявила, що колишній чоловік постійно її переслідує та вчиняє сварки, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Одного дня прийшов до неї на роботу в стані алкогольного сп’яніння, вчинив сварку та поводив себе неадекватно. Після спілкування з чоловіком поліцейські викликали бригаду медичної допомоги, яка доставила його до спеціалізованого медичного закладу», – розповіли правоохоронці.

Раніше слідчі відкрили стосовно чоловіка кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) ККУ за нанесення своїм дітям легких тілесних ушкоджень.

01
Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Домашній тиран у Харкові побив співмешканку і може сісти за це на два роки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
24.09.2024, 07:20
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)
24.09.2024, 14:17
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
23.09.2024, 08:23
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
24.09.2024, 08:50
Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату
Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату
24.09.2024, 13:38
Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
24.09.2024, 13:17

Новини за темою:

13:19
Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми
12:48
Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина
11:56
Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина
18:00
«Проблема загострилась»: як у Харкові допомагають постраждалим від насильства
14:29
Бив та ображав власну матір. У Харкові засудили рецидивіста

Ви читали новину: «Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернулася 39-річна жінка. Вона заявила, що колишній чоловік постійно її переслідує та вчиняє сварки, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".