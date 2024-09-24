Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото)

К правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что бывший муж постоянно ее преследует, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В один день пришел к ней на работу в состоянии алкогольного опьянения, совершил ссору и вел себя неадекватно. После общения с мужем полицейские вызвали бригаду медицинской помощи, которая доставила его в специализированное медицинское учреждение», – рассказали правоохранители.

Ранее следователи открыли в отношении мужчины уголовное производство по статье 126-1 (домашнее насилие) УКУ за нанесение своим детям легких телесных повреждений.

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