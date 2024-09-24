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Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото)

Общество 14:17   24.09.2024
Виктория Яковенко
Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

К правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что бывший муж постоянно ее преследует, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В один день пришел к ней на работу в состоянии алкогольного опьянения, совершил ссору и вел себя неадекватно. После общения с мужем полицейские вызвали бригаду медицинской помощи, которая доставила его в специализированное медицинское учреждение», – рассказали правоохранители.

Ранее следователи открыли в отношении мужчины уголовное производство по статье 126-1 (домашнее насилие) УКУ за нанесение своим детям легких телесных повреждений.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что бывший муж постоянно ее преследует, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".