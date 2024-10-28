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В течение года мужчина обижал бывшую жену на Харьковщине: ему грозит тюрьма

Общество 12:07   28.10.2024
Виктория Яковенко
В течение года мужчина обижал бывшую жену на Харьковщине: ему грозит тюрьма

Правоохранители на Харьковщине сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, на которого в течение года жаловалась бывшая жена.

38-летняя жительница Красноградской громады сообщала, что ее бывший муж злоупотреблял алкоголем, регулярно нецензурно высказывался в ее адрес и угрожал физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, на которого в течение года жаловалась бывшая жена.".