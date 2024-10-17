У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці

80-річна жінка поскаржилась правоохоронцям, що її 56-річний син напідпитку поводить себе агресивно.

Правоохоронці отримали заяву від пенсіонерки 16 жовтня. Жінка зазначила, що чоловік ображає її та погрожує, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Із чоловіком провели профілактичну бесіду та попередили про кримінальну відповідальність.