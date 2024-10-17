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У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці

Суспільство 16:23   17.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

80-річна жінка поскаржилась правоохоронцям, що її 56-річний син напідпитку поводить себе агресивно.

Правоохоронці отримали заяву від пенсіонерки 16 жовтня. Жінка зазначила, що чоловік ображає її та погрожує, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Із чоловіком провели профілактичну бесіду та попередили про кримінальну відповідальність.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-річна жінка поскаржилась правоохоронцям, що її 56-річний син напідпитку поводить себе агресивно.".