У Харкові пенсіонерка заявила в поліцію на свого сина: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
80-річна жінка поскаржилась правоохоронцям, що її 56-річний син напідпитку поводить себе агресивно.
Правоохоронці отримали заяву від пенсіонерки 16 жовтня. Жінка зазначила, що чоловік ображає її та погрожує, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
На нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.
Із чоловіком провели профілактичну бесіду та попередили про кримінальну відповідальність.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-річна жінка поскаржилась правоохоронцям, що її 56-річний син напідпитку поводить себе агресивно.".