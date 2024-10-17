Live
  • Чт 17.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.91

В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности

Общество 16:23   17.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

80-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 56-летний подвыпивший сын ведет себя агрессивно.

Правоохранители получили заявление от пенсионерки 16 октября. Женщина отметила, что мужчина ее оскорбляет и угрожает, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На него составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

С мужчиной провели профилактическую беседу и предупредили об уголовной ответственности.

Читайте также: Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
17.10.2024, 11:42
Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн
Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн
17.10.2024, 12:39
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
17.10.2024, 08:50
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
17.10.2024, 16:52

Новости по теме:

14:17
Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото)
13:19
Регулярно оскорблял свою мать: харьковчанину «светит» 2 года тюрьмы
12:48
Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина
11:56
Угрожал и требовал деньги на выпивку: в Харькове мать жаловалась на сына
18:00
«Проблема обострилась»: как в Харькове помогают пострадавшим от насилия

Вы читали новость: «В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 56-летний подвыпивший сын ведет себя агрессивно.".