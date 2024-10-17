В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности

80-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 56-летний подвыпивший сын ведет себя агрессивно.

Правоохранители получили заявление от пенсионерки 16 октября. Женщина отметила, что мужчина ее оскорбляет и угрожает, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На него составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

С мужчиной провели профилактическую беседу и предупредили об уголовной ответственности.