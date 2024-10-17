В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
80-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 56-летний подвыпивший сын ведет себя агрессивно.
Правоохранители получили заявление от пенсионерки 16 октября. Женщина отметила, что мужчина ее оскорбляет и угрожает, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На него составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
С мужчиной провели профилактическую беседу и предупредили об уголовной ответственности.
Читайте также: Преследовал экс-жену: на Харьковщине мужчину забрали медики (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее, насилие, полиция, протокол, сын, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове пенсионерка заявила в полицию на своего сына: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 56-летний подвыпивший сын ведет себя агрессивно.".