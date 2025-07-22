Харьковчан приглашают на службу в НГУ: какие условия и вакансии
11-я бригада им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины приглашает в свои подразделения.
Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, на службу приглашаются стрелки, операторы БпЛА, водители, медики, инженеры, военные психологи, саперы и др. Предложение также актуально для военнослужащих, самовольно оставивших место службы — они могут восстановиться именно в этой бригаде.
Кандидатам гарантируют профессиональную подготовку, стабильное денежное обеспечение и полный социальный пакет. К бригаде могут присоединиться как опытные военнослужащие, так и те, кто готов пройти соответствующее обучение с самого начала.
Контактные телефоны для записи: (096) 717-30-12, (096) 301-08-80, (093) 251-70-98.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 16:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11-я бригада им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины приглашает в свои подразделения.".