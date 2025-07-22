Харків’ян запрошують на службу в НГУ: які умови та вакансії
11-та бригада ім. Михайла Грушевського Національної гвардії України запрошує до своїх підрозділів.
Як передає пресслужба Харківської міськради, на службу запрошуються стрілки, оператори БпЛА, водії, медики, інженери, військові психологи, сапери та ін. Пропозиція також є актуальною для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби – вони можуть поновитися саме в цій бригаді.
Кандидатам гарантують професійну підготовку, стабільне грошове забезпечення та повний соціальний пакет. До бригади можуть приєднатися як досвідчені військовослужбовці, так і ті, хто готовий пройти відповідне навчання від початку.
Контактні телефони для запису: (096) 717-30-12, (096) 301-08-80, (093) 251-70-98.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 16:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11-та бригада ім. Михайла Грушевського Національної гвардії України запрошує до своїх підрозділів.".