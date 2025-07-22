Чи відкрила Росія новий напрямок на Харківщині – думка Коваленка

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на фронті на Харківщині.

За його словами, головна мета РФ на Південно-Слобожанському напрямку зараз – захоплення двох заводів. Йдеться про олійноекстракційний та хлібозавод. І хоча поки що це не вдалося зробити окупантам, експерт вважає, що такі атаки потрібно якнайшвидше та ефективніше блокувати.

“Щодо нового напрямку на Харківщині. Я б не називав це новим напрямком на Харківщині. Йдеться, в першу чергу, про Мілове. Справа у тому, що Мілове можна сприймати так, нібито це, фактично, відкриття напрямку на Великий Бурлук, але є декілька нюансів. І саме про ці нюанси я хочу сказати у порівнянні, наприклад, з будь-якими іншими прикордонними операціями російських окупантів. По-перше, в районі Мілового не зосереджено зараз такої кількості сил та засобів, які могли б забезпечити росіянам прорив до Великого Бурлука”, – наголосив Коваленко.

Проте зараз росіяни намагаються штурмувати у напрямку Амбарного, хочуть просунутися і до Зарубинки та Хатнього.

“При цьому, російські окупаційні війська, повторюсь, не маючи потенціалу для виходу на Великий Бурлук, тобто відкриття Великобурлуцького напрямку, – намагаються зайти в Бологівку. Їм поки що це не вдається. Але вони концентрують свої сили та засоби також для того, щоб прорватися в Бологівку. І про що це говорить? Це говорить про те, що для російського командування стоїть як мінімум дві задачі. Перша задача, вона пов’язана з тим, що росіяни такими діями відволікають увагу Сили оборони України від Купʼянського напрямку, тобто розпорошують нашу увагу. Друга задача – це використовуючи прикордоння, саме цю сіру зону, і намагаючись зайти в Бологівку, навіть в Одрадне, об’єднати між собою з правого берега річки Оскіл, той недоплацдарм, який сформувався за майже пів року”, – пояснив аналітик.

Відео: Oboz.ua