Открыла ли Россия новое направление на Харьковщине – мнение Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на фронте в Харьковской области.

По его словам, главная цель РФ на Южно-Слобожанском направлении сейчас – захват двух заводов. Речь идет о маслоэкстракционном и хлебозаводе. И хотя пока что это не удалось сделать оккупантам, эксперт считает, что такие атаки нужно как можно быстрее и эффективнее блокировать.

«Относительно нового направления в Харьковской области. Я бы не называл это новым направлением в Харьковской области. Речь идет, в первую очередь, о Меловом. Дело в том, что Меловое можно воспринимать так, будто это фактически открытие направления на Великий Бурлук, но есть несколько нюансов. И именно об этих нюансах я хочу сказать сравнивая, например, с любыми другими пограничными операциями российских оккупантов. Во-первых, в районе Мелового не сосредоточено сейчас такое количество сил и средств, которые могли бы обеспечить россиянам прорыв в Великий Бурлук», – акцентировал Коваленко.

Тем не менее сейчас россияне пытаются штурмовать в направлении Амбарного, хотят продвинуться и к Зарубинке и Хатнему.

«При этом российские оккупационные войска, повторюсь, не имея потенциала для выхода на Большой Бурлук, то есть открытия Великобурлукского направления, пытаются зайти в Бологовку. Им пока это не удается. Но они концентрируют свои силы и средства для того, чтобы прорваться в Бологовку. И о чем это говорит? Это говорит о том, что для российского командования стоит как минимум две задачи. Первая задача, связанная с тем, что россияне такими действиями отвлекают внимание Сил обороны Украины от Купянского направления, то есть распыляют наше внимание. Вторая задача – это используя приграничье, именно эту серую зону, и пытаясь зайти в Бологовку, даже в Отрадное, объединить между собой с правого берега реки Оскол тот недоплацдарм, сформировавшийся за почти полгода», – объяснил аналитик.

Видео: Oboz.ua