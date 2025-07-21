Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко отметил, что дроны, закупленные на средства международных партнеров, уже поступают в войска, но кое-чего еще не хватает.

«Я бы хотел немного сказать о позитиве, потому что обычно раздается негатив ото всюду. Но о позитиве тоже нужно говорить. В чем он состоит? За счет коммуникации нашего военно-политического руководства с партнерами страны-партнеры оплатили нам ряд беспилотных систем. Таких, как FPV-дроны обычные, они начинают заходить за счет именно этих контрактов. Таких, как тяжелые ночные бомберы, ударные крылья, разведывательные крылья. Эти средства мы получаем в полной мере от украинского государства за счет поддержки партнеров», — сообщил Федоренко в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Однако дроноводам «Ахиллеса», по словам Федоренко, сейчас не хватает БпЛА на оптоволокне. Этому есть причины — долго не могли найти подходящего производителя.

«Не было компаний, которые производили бы максимально качественный продукт, который был бы эффективен на поле боя для Сил обороны. Потому последние полгода мы находились в режиме активного тестирования. Взяли два-три дрона, четыре, пять — протестовали: ага, не работает — следующий производитель, не работает — следующий производитель. И так с бубном танцевали достаточно долго, до того момента, пока не кристаллизовалось на украинском рынке определенное количество производителей, давших самую низкую цену и высокое качество продукта. Как следствие, при поддержке именно украинского народа и украинского бизнеса мы как воинская часть смогли получить дроны на оптоволокне в минимальном количестве, необходимые для выполнения боевых задач и обучения личного состава. Мы смогли переквалифицировать пилотов с обычного решения на дроны на оптоволокне, которые способны работать в условиях сложной радиоэлектронной борьбы, в условиях сложного радиогоризонта, в условиях лесистой местности, что не каждому дрону дано. Мы можем ползать на брюхе по лесам, буквально говоря. И это стало возможным именно за счет вашей поддержки. Я убежден, что с течением времени, через три-четыре месяца, государство в значительной степени сможет закрыть потребность, контрактуя у этих производителей, которые получили самые высокие результаты по качеству производства. Но для этого нужно время. Война продолжается и в эти секунды», — подчеркнул командир «Ахиллеса».

Именно поэтому сейчас защитники Украины проводят сбор на приобретение дронов на оптоволокне, его реквизиты и QR-код для перечисления средств — на видео.

Также Юрий Федоренко очередной раз напомнил о том, что оборудование — важный, но не единственный решающий фактор на поле боя.

«Мы получаем все больше и больше техники, которая позволяет сбивать летящие по нашей территории «Шахеды», по нашим городам и поселкам. Курс подготовки занимает не очень много времени, то есть с уровня подготовки 0 до сбития тех или иных средств может пройти не более двух месяцев. Искренне прошу тех, кто военнообязанный, рассмотреть возможность и за счет рекрутинга присоединиться к Силам обороны, к специализированным подразделениям, применяющим беспилотники, сбивающие вражеские воздушные цели. Потому что, имея средства, нужно иметь и основной капитал войны – тех, кто это будет сбивать. Поэтому призываем вас усилить наши ряды и защитить самое дорогое: защитить наши города, поселки, наши семьи», — обратился офицер к гражданам Украины.