Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

На Харьковщине ночью сбили много «Шахедов»: данные мэрии и ВС ВСУ

Происшествия 12:04   21.07.2025
Оксана Горун
На Харьковщине ночью сбили много «Шахедов»: данные мэрии и ВС ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Горсовет проинформировал, что полтора десятка российских БпЛА не достигли целей на Харьковщине 21 июля.

«Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили в Харьковской области 15 БпЛА. Как сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российский агрессор совершил атаку беспилотниками типа «Шахед», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украину минувшей ночью армия РФ атаковала 450 средствами воздушного нападения. Абсолютное большинство — это были БпЛА типа «Шахед» (426 штук). Также враг запустил пять ракет «Кинжал», четыре «Калибра», один «Искандер-К» и 14 ракет Х-101.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника: 200 ударных БпЛА типа «Shahed»; подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное – подавлено РЭБ/локационно потеряно (информация по поводу попаданий не поступала). Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях», — отметили защитники неба.

О последствиях попаданий сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец

«Есть повреждения в Киеве и области, на Харьковщине, в Ивано-Франковской области, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской. Удары России всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. 15 человек ранены, самому маленькому мальчику – 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли», — написал он.

Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 21 июля: ночью в Харькове было 12 «прилетов»
Новости Харькова — главное за 21 июля: ночью в Харькове было 12 «прилетов»
21.07.2025, 12:12
Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре
Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре
21.07.2025, 10:15
Обстреляли базу отдыха, железнодорожную станцию – куда били оккупанты
Обстреляли базу отдыха, железнодорожную станцию – куда били оккупанты
21.07.2025, 09:20
Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец
Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец
21.07.2025, 11:05
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
20.07.2025, 20:00
Приказ об онлайн-обучении отменили: что изменится для харьковских школьников
Приказ об онлайн-обучении отменили: что изменится для харьковских школьников
21.07.2025, 12:25

Новости по теме:

10:58
Эффективность ПВО есть — спикер ВС ВСУ прокомментировал атаку на Харьков
21:42
Новости Харькова — главное 29.05: готовился прорыв ДРГ, пострадал работник ТЦК
22:12
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
22:14
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
22:00
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине ночью сбили много «Шахедов»: данные мэрии и ВС ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 12:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсовет проинформировал, что полтора десятка российских БпЛА не достигли целей на Харьковщине 21 июля".