На Харьковщине ночью сбили много «Шахедов»: данные мэрии и ВС ВСУ

Горсовет проинформировал, что полтора десятка российских БпЛА не достигли целей на Харьковщине 21 июля.

«Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили в Харьковской области 15 БпЛА. Как сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российский агрессор совершил атаку беспилотниками типа «Шахед», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украину минувшей ночью армия РФ атаковала 450 средствами воздушного нападения. Абсолютное большинство — это были БпЛА типа «Шахед» (426 штук). Также враг запустил пять ракет «Кинжал», четыре «Калибра», один «Искандер-К» и 14 ракет Х-101.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника: 200 ударных БпЛА типа «Shahed»; подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное – подавлено РЭБ/локационно потеряно (информация по поводу попаданий не поступала). Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях», — отметили защитники неба.

О последствиях попаданий сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть повреждения в Киеве и области, на Харьковщине, в Ивано-Франковской области, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской. Удары России всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. 15 человек ранены, самому маленькому мальчику – 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли», — написал он.

Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет.