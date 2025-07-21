Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец прокомментировал ситуацию на фронте на Южно-Слобожанском направлении.

На севере область основные бои были в районе Волчанска, а также Волчанских Хуторов, пишет аналитик.

«Противник пытался атаковать в черте города Волчанск (128-я омсбр из состава 44-го армейского корпуса), а также в направлении села Волчанские Хутора, к востоку от города (вероятно, силами штурмовых групп одного из мотострелковых полков 72-й мотострелковой дивизии)», – уточнил Машовец.

При этом россиянам все же удалось достичь некоторые успехи. Так, по данным аналитика, армия РФ примерно на 200 метров продвинулась в сторону Волчанских Хуторов.

«Кроме того, противник продолжал попытки вклиниться в пограничную полосу Харьковской области в направлении населенного пункта Бологовка, однако безуспешно для себя», – добавил Машовец.