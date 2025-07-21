Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец прокомментировал ситуацию на фронте на Южно-Слобожанском направлении.
На севере область основные бои были в районе Волчанска, а также Волчанских Хуторов, пишет аналитик.
«Противник пытался атаковать в черте города Волчанск (128-я омсбр из состава 44-го армейского корпуса), а также в направлении села Волчанские Хутора, к востоку от города (вероятно, силами штурмовых групп одного из мотострелковых полков 72-й мотострелковой дивизии)», – уточнил Машовец.
При этом россиянам все же удалось достичь некоторые успехи. Так, по данным аналитика, армия РФ примерно на 200 метров продвинулась в сторону Волчанских Хуторов.
«Кроме того, противник продолжал попытки вклиниться в пограничную полосу Харьковской области в направлении населенного пункта Бологовка, однако безуспешно для себя», – добавил Машовец.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец прокомментировал ситуацию на фронте на Южно-Слобожанском направлении.".