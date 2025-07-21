РФ заявила о продвижении на севере от Харькова – что говорят в ISW
О ситуации на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
Недавно россияне начали распространять информацию, что армия РФ якобы смогли продвинуться около Тихого. Однако эксперты считаю, что это информация – фейковая.
«19 и 20 июля российские войска провели наступательные операции к северу от Харькова в направлении Липцев и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Старицы. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанска», – отметили в ISW.
Еще одним фейком оказались заявления врага об успехах в районе Тополи и Кутьковки.
«19 и 20 июля российские войска атаковали вблизи самого Купянска; на северо-восток вдоль международной границы вблизи Строевки и в направлении Боголевки; и на север от Купянска вблизи Кондрашовки, Радьковки и Голубовки», – уточнили аналитики.
На Боровском направлении бои шли около Загрызово и Грековки, добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт аналитики;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 07:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".