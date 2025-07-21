РФ заявила про просування на півночі від Харкова – що кажуть в ISW
Про ситуацію на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Нещодавно росіяни почали поширювати інформацію, що армія РФ нібито спромоглася просунутися біля Тихого. Проте експерти вважають, що ця інформація – фейкова.
“19 та 20 липня російські війська провели наступальні операції на північ від Харкова у напрямку Липців та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська”, – зазначили в ISW.
Ще одним фейком виявились заяви ворога про успіхи в районі Тополі та Кутьківки.
“19 і 20 липня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний схід уздовж міжнародного кордону поблизу Строївки та у напрямку Боголівки; і на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки”, – уточнили аналітики.
На Борівському напрямку бої точилися біля Загризового та Греківки, додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт аналитики;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 07:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".