РФ заявила про просування на півночі від Харкова – що кажуть в ISW

Про ситуацію на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно росіяни почали поширювати інформацію, що армія РФ нібито спромоглася просунутися біля Тихого. Проте експерти вважають, що ця інформація – фейкова.

“19 та 20 липня російські війська провели наступальні операції на північ від Харкова у напрямку Липців та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська”, – зазначили в ISW.

Ще одним фейком виявились заяви ворога про успіхи в районі Тополі та Кутьківки.

“19 і 20 липня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний схід уздовж міжнародного кордону поблизу Строївки та у напрямку Боголівки; і на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки”, – уточнили аналітики.

На Борівському напрямку бої точилися біля Загризового та Греківки, додали в Інституті вивчення війни.