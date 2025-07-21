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Пожежа на підприємстві, пошкоджена багатоповерхівка: деталі обстрілів Харкова

Події 06:40   21.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежа на підприємстві, пошкоджена багатоповерхівка: деталі обстрілів Харкова Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова. 

Масована атака БпЛА розпочалася близько 01:30. Росіяни випускали по місту «Шахеди», уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після чотирьох вибухів на місці “прильотів” почалися пожежі, поінформував мер Ігор Терехов. 

Внаслідок ще кількох ударів по місту армія РФ пошкодила багатоповерхівку. 

По локації одного з прильотів – вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти“, – уточнив міський голова.

Постраждалих унаслідок атаки немає, констатував начальник ХОВА. Попередньо, цієї ночі в Харкові було як мінімум 12 «прильотів», повідомив мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 06:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова. ".