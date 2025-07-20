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Шестеро людей постраждали через ранкові авіаудари по Харківщині (фото)

Події 14:59   20.07.2025
Олена Нагорна
Шестеро людей постраждали через ранкові авіаудари по Харківщині (фото)

Вранці 20 липня російська авіація била по Куп’янському району, внаслідок чого постраждали цивільні.

Близько 10:50 авіаудару зазнав Купʼянськ. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок – гострий стрес, інформує обласна прокуратура.

Орієнтовно в той же час росіяни завдали удару по селу Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації. Там пошкоджені щонайменше 15 домоволодінь та будівля сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Шестеро людей постраждали через ранкові авіаудари по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 14:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 липня російська авіація била по Куп’янському району, внаслідок чого постраждали цивільні.".