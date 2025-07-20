Шестеро людей постраждали через ранкові авіаудари по Харківщині (фото)

Вранці 20 липня російська авіація била по Куп’янському району, внаслідок чого постраждали цивільні.

Близько 10:50 авіаудару зазнав Купʼянськ. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок – гострий стрес, інформує обласна прокуратура.

Орієнтовно в той же час росіяни завдали удару по селу Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації. Там пошкоджені щонайменше 15 домоволодінь та будівля сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.