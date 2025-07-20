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Шестеро человек пострадали из-за утренних авиаударов по Харьковщине (фото)

Происшествия 14:59   20.07.2025
Елена Нагорная
Шестеро человек пострадали из-за утренних авиаударов по Харьковщине (фото)

Утром 20 июля российская авиация била по Купянскому району Харьковской области, вследствие чего пострадали гражданские.

Около 10:50 авиаудару подвергся Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин — острый стресс, информирует областная прокуратура.

Ориентировочно в то же время россияне нанесли удар по селу Староверовка Купянского района. По предварительным данным, тремя ФАБ-250 с УМПК с самолетов тактической авиации. Там повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 14:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 июля российская авиация била по Купянскому району Харьковской области, вследствие чего пострадали гражданские.".