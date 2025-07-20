Шестеро человек пострадали из-за утренних авиаударов по Харьковщине (фото)
Утром 20 июля российская авиация била по Купянскому району Харьковской области, вследствие чего пострадали гражданские.
Около 10:50 авиаудару подвергся Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин — острый стресс, информирует областная прокуратура.
Ориентировочно в то же время россияне нанесли удар по селу Староверовка Купянского района. По предварительным данным, тремя ФАБ-250 с УМПК с самолетов тактической авиации. Там повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 14:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 июля российская авиация била по Купянскому району Харьковской области, вследствие чего пострадали гражданские.".