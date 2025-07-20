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БпЛА ночью атаковали Изюм на Харьковщине: пострадали две женщины

Происшествия 09:01   20.07.2025
Елена Нагорная
БпЛА ночью атаковали Изюм на Харьковщине: пострадали две женщины Фото: Олег Синегубов

17 БпЛА типа «Герань-2» и двумя FPV-дронами атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ударам подверглись пять населенных пунктов, пострадали шесть человек.

«В Купянске пострадали мужчины 45, 59 и 73 лет, в селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 42-летний мужчина, в Изюме пострадали 50-летняя и 76-летняя женщины», — проинформировал начальник ХОВА.

В селе Семеновка Шевченковской громады повреждены три грузовых и четыре легковых автомобиля.

Изюм ночью атаковали четыре БпЛА, сообщили в ГВА около 2:30. Один беспилотник попал в двухэтажный жилой дом. Поврежден второй этаж, пострадали два человека. Еще три БпЛА ударили по нежилому зданию. Повреждено домовладение, возник пожар.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 БпЛА типа «Герань-2» и двумя FPV-дронами атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".