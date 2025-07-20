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Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — где россияне атаковали на Харьковщине

Фронт 08:25   20.07.2025
Елена Нагорная
Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — где россияне атаковали на Харьковщине Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Десять раз атаковали за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях россияне, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма ВС РФ в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи ряда населенных пунктов, среди них Новый Мир на Харьковщине.

Потери РФ в Украине за минувшие сутки составили 1040 человек. Украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 270 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 23 ракеты, 121 единицу автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять раз атаковали за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях россияне, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".