Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – де росіяни атакували на Харківщині

Десять разів атакували протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку українські оборонці відбивали чотири штурми ЗС РФ в районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

Втрати РФ в Україні минулої доби склали 1040 осіб. Українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.