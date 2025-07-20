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Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – де росіяни атакували на Харківщині

Фронт 08:25   20.07.2025
Олена Нагорна
Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – де росіяни атакували на Харківщині Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Десять разів атакували протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку українські оборонці відбивали чотири штурми ЗС РФ в районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

Втрати РФ в Україні минулої доби склали 1040 осіб. Українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

Читайте також: Що на фронтах Харківщини: ISW не підтверджує заяви росіян про успіхи

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять разів атакували протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".