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Що на фронтах Харківщини: ISW не підтверджує заяви росіян про успіхи

Фронт 08:05   20.07.2025
Олена Нагорна
Що на фронтах Харківщини: ISW не підтверджує заяви росіян про успіхи Карта ISW

На жодному з напрямків у Харківській області 19 липня російські військові не мали підтвердженого просування, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

На півночі Харківської області ЗС РФ атакували поблизу Липців, Вовчанська та Стариці, зазначають в ISW.

Що стосується напрямку на Великий Бурлук, то російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Дігтярного та від Мілового до Хатнього та Амбарного. Аналітики це не підтверджують.

Крім того, ISW не підтверджує заяви росіян про просування на Куп’янському напрямку з Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки. Також аналітики не можуть підтвердити просування поблизу Степової Новоселівки українських захисників.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність на Борівському напрямку.

На Лиманському напрямку жодних просувань також не зафіксовано.

Читайте також: Мисливці на FPV з’явились на Харківщині, зміни у «шахедах» – огляд фронту

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Що на фронтах Харківщини: ISW не підтверджує заяви росіян про успіхи»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 08:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На жодному з напрямків у Харківській області 19 липня російські військові не мали підтвердженого просування, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).".