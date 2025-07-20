Що на фронтах Харківщини: ISW не підтверджує заяви росіян про успіхи
На жодному з напрямків у Харківській області 19 липня російські військові не мали підтвердженого просування, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
На півночі Харківської області ЗС РФ атакували поблизу Липців, Вовчанська та Стариці, зазначають в ISW.
Що стосується напрямку на Великий Бурлук, то російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Дігтярного та від Мілового до Хатнього та Амбарного. Аналітики це не підтверджують.
Крім того, ISW не підтверджує заяви росіян про просування на Куп’янському напрямку з Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки. Також аналітики не можуть підтвердити просування поблизу Степової Новоселівки українських захисників.
Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність на Борівському напрямку.
На Лиманському напрямку жодних просувань також не зафіксовано.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 08:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На жодному з напрямків у Харківській області 19 липня російські військові не мали підтвердженого просування, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).".