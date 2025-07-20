Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах

Ни на одном из направлений в Харьковской области 19 июля российские военные не имели подтвержденного продвижения, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

На севере Харьковской области ВС РФ атаковали вблизи Липцев, Волчанска и Старицы, отмечают в ISW.

Что касается направления на Великий Бурлук, то российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Дегтярного и от Мелового до Хатнего и Амбарного. Аналитики это не подтверждают.

Кроме того, ISW не подтверждает заявления россиян о продвижении на Купянском направлении из Двуречной в сторону Кутьковки и на северо-запад от Степовой Новоселовки. Также аналитики не могут подтвердить продвижение вблизи Степовой Новоселовки украинских защитников.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности на Боровском направлении.

На Лиманском направлении никаких продвижений также не зафиксировано.