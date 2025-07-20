БпЛА вночі атакували Ізюм на Харківщині: постраждали дві жінки
17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ударів зазнали п’ять населених пунктів, постраждали шість людей.
“У Куп’янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік, в Ізюмі постраждали 50-річна і 76-річна жінки”, – поінформував начальник ХОВА.
У селі Семенівка Шевченківської громади пошкоджені три вантажні і чотири легкові автомобілі.
Ізюм вночі атакували чотири БпЛА, повідомили у МВА близько 2:30. Один безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений другий поверх, постраждали дві людини. Ще три БпЛА вдарили по нежитловій будівлі. Пошкоджене домоволодіння, виникла пожежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 09:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".