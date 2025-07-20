БпЛА вночі атакували Ізюм на Харківщині: постраждали дві жінки

17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів зазнали п’ять населених пунктів, постраждали шість людей.

“У Куп’янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік, в Ізюмі постраждали 50-річна і 76-річна жінки”, – поінформував начальник ХОВА.

У селі Семенівка Шевченківської громади пошкоджені три вантажні і чотири легкові автомобілі.

Ізюм вночі атакували чотири БпЛА, повідомили у МВА близько 2:30. Один безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений другий поверх, постраждали дві людини. Ще три БпЛА вдарили по нежитловій будівлі. Пошкоджене домоволодіння, виникла пожежа.