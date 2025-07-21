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Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова

Происшествия 06:40   21.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова. 

Массированная атака БпЛА началось около 01:30. Россияне выпускали по городу «Шахеды», уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

После четырех взрывов на месте «прилетов» начались пожары, проинформировал мэр Игорь Терехов. 

В результате еще нескольких ударов по городу армия РФ повредила многоэтажку. 

«По локации одного из прилетов – выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода», – уточнил городской голова.

Пострадавших вследствие атаки нет, констатировал начальник ХОВА. Предварительно, этой ночью в Харькове было как минимум 12 «прилетов», сообщил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова. ".