Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова.
Массированная атака БпЛА началось около 01:30. Россияне выпускали по городу «Шахеды», уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
После четырех взрывов на месте «прилетов» начались пожары, проинформировал мэр Игорь Терехов.
В результате еще нескольких ударов по городу армия РФ повредила многоэтажку.
«По локации одного из прилетов – выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода», – уточнил городской голова.
Пострадавших вследствие атаки нет, констатировал начальник ХОВА. Предварительно, этой ночью в Харькове было как минимум 12 «прилетов», сообщил мэр.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 06:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова. ".