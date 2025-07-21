Окупанти просуваються: про успіхи ЗС РФ на півночі області заявив Машовець

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію на фронті на Південно-Слобожанському напрямку.

На півночі області основні бої були у районі Вовчанська, а також Вовчанських Хуторів, пише аналітик.

“Противник намагався атакувати в межах міста Вовчанськ (128-а омсбр зі складу 44-го армійського корпусу), а також у напрямку села Вовчанські Хутори, на схід від міста (ймовірно, силами штурмових груп одного з мотострілецьких полків 72-ї мотострілецької дивізії)”, – уточнив Машовець.

При цьому росіянам все ж таки вдалося досягти деяких успіхів. Так, за даними аналітика, армія РФ приблизно на 200 метрів просунулась у бік Вовчанських Хуторів.

“Крім того, противник продовжував спроби вклинитися у прикордонну смугу Харківської області у напрямку населеного пункту Бологівка, проте марно”, – додав Машовець.