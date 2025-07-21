Окупанти просуваються: про успіхи ЗС РФ на півночі області заявив Машовець
Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію на фронті на Південно-Слобожанському напрямку.
На півночі області основні бої були у районі Вовчанська, а також Вовчанських Хуторів, пише аналітик.
“Противник намагався атакувати в межах міста Вовчанськ (128-а омсбр зі складу 44-го армійського корпусу), а також у напрямку села Вовчанські Хутори, на схід від міста (ймовірно, силами штурмових груп одного з мотострілецьких полків 72-ї мотострілецької дивізії)”, – уточнив Машовець.
При цьому росіянам все ж таки вдалося досягти деяких успіхів. Так, за даними аналітика, армія РФ приблизно на 200 метрів просунулась у бік Вовчанських Хуторів.
“Крім того, противник продовжував спроби вклинитися у прикордонну смугу Харківської області у напрямку населеного пункту Бологівка, проте марно”, – додав Машовець.
Читайте також: РФ заявила про просування на півночі від Харкова – що кажуть в ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Окупанти просуваються: про успіхи ЗС РФ на півночі області заявив Машовець»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію на фронті на Південно-Слобожанському напрямку.".