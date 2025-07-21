Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре
В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото, на которых видны последствия ночных ударов по городу.
По данным следствия, по городу били беспилотниками «Герань-2». Атака длилась в 01:30 до 02:00.
«Атака вызвала повреждения на территориях двух предприятий: возник пожар. В жилом квартале выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены авто», – пишут в прокуратуре.
Раненных в результате обстрелов нет.
Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, удары;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото, на которых видны последствия ночных ударов по городу.".