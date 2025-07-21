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Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре

Происшествия 10:15   21.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото, на которых видны последствия ночных ударов по городу.

По данным следствия, по городу били беспилотниками «Герань-2». Атака длилась в 01:30 до 02:00.

«Атака вызвала повреждения на территориях двух предприятий: возник пожар. В жилом квартале выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены авто», – пишут в прокуратуре.

Раненных в результате обстрелов нет.

Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото, на которых видны последствия ночных ударов по городу.".