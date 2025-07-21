Фото обстрелянной многоэтажки в Киевском районе показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото, на которых видны последствия ночных ударов по городу.

По данным следствия, по городу били беспилотниками «Герань-2». Атака длилась в 01:30 до 02:00.

«Атака вызвала повреждения на территориях двух предприятий: возник пожар. В жилом квартале выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены авто», – пишут в прокуратуре.

Раненных в результате обстрелов нет.

Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет.