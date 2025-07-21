Фото обстріляної багатоповерхівки в Київському районі показали у прокуратурі

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото, на яких видно наслідки нічних ударів по місту.

За даними слідства, по місту били безпілотниками “Герань-2”. Атака тривала з 01:30 до 02:00.

“Атака спричинила пошкодження на територіях двох підприємств: виникла пожежа. У житловому кварталі вибито вікна в багатоквартирному будинку, пошкоджено авто”, – пишуть у прокуратурі.

Поранених внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову били по Харкову. Загалом нарахували 12 “прильотів”, усі – у Київському районі міста. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок ударів спалахнуло підприємство. Також через обстріл пошкоджена багатоповерхівка. Інформації щодо постраждалих немає.