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Фото обстріляної багатоповерхівки в Київському районі показали у прокуратурі

Події 10:15   21.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото обстріляної багатоповерхівки в Київському районі показали у прокуратурі

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото, на яких видно наслідки нічних ударів по місту.

За даними слідства, по місту били безпілотниками “Герань-2”. Атака тривала з 01:30 до 02:00.

“Атака спричинила пошкодження на територіях двох підприємств: виникла пожежа. У житловому кварталі вибито вікна в багатоквартирному будинку, пошкоджено авто”, – пишуть у прокуратурі.

Поранених внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову били по Харкову. Загалом нарахували 12 “прильотів”, усі – у Київському районі міста. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок ударів спалахнуло підприємство. Також через обстріл пошкоджена багатоповерхівка. Інформації щодо постраждалих немає.

Читайте також: Обстріляли базу відпочинку, залізничну станцію – куди били окупанти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Фото обстріляної багатоповерхівки в Київському районі показали у прокуратурі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі опублікували фото, на яких видно наслідки нічних ударів по місту.".