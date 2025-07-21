Фото обстріляної багатоповерхівки в Київському районі показали у прокуратурі
У Харківській облпрокуратурі опублікували фото, на яких видно наслідки нічних ударів по місту.
За даними слідства, по місту били безпілотниками “Герань-2”. Атака тривала з 01:30 до 02:00.
“Атака спричинила пошкодження на територіях двох підприємств: виникла пожежа. У житловому кварталі вибито вікна в багатоквартирному будинку, пошкоджено авто”, – пишуть у прокуратурі.
Поранених внаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову били по Харкову. Загалом нарахували 12 “прильотів”, усі – у Київському районі міста. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок ударів спалахнуло підприємство. Також через обстріл пошкоджена багатоповерхівка. Інформації щодо постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі опублікували фото, на яких видно наслідки нічних ударів по місту.".