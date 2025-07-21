Обстріляли базу відпочинку, залізничну станцію – куди били окупанти
Упродовж доби росіяни обстріляли десять населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. У м. Ізюм постраждала 67-річна жінка; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62- річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.
По Харкову, додав Синєгубов, росіяни вночі випустили 26 БпЛА, 17 із них – збили СОУ.
“У м. Харків пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти; у Куп’янському районі пошкоджено шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), два приватні будинки, магазин (м. Куп’янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка”, – додав Синєгубов.
У Чугуївському районі під ударом опинилася безе відпочинку, а Берестинському – залізнична станція.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 09:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби росіяни обстріляли десять населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".