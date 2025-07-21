Обстреляли базу отдыха, железнодорожную станцию – куда били оккупанты
В течение суток россияне обстреляли десять населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов пострадали семь человек. В г. Изюм пострадала 67-летняя женщина; в г. Купянск пострадали 73-летняя и 83-летняя женщины, 58-летний и 73-летний мужчины; в с. Староверовка Шевченковской громады пострадали 25-летняя женщина и 62-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
По Харькову, добавил Синегубов, россияне ночью выпустили 26 БпЛА, 17 из них – сбили СОУ.
«В г. Харьков повреждена крыша админздания, многоквартирный дом, дорожное покрытие, трамвайные провода, в Купянском районе повреждены шесть частных домов, два многоквартирных дома, админздание, электросети (с. Староверовка), два частных дома, магазин (г. Купянск), зерновоз (с. Шевченково), автомобиль (с. Огурцовка)», – сообщил Синегубов.
В Чугуевском районе под ударом оказалась безе отдыха, а в Берестинском – железнодорожная станция.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 09:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне обстреляли десять населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".