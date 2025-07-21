На Харківщині вночі збили багато “шахедів”: дані мерії та ПС ЗСУ

Міськрада поінформувала, що півтора десятка російських БпЛА не досягли цілей на Харківщині 21 липня.

“Сили протиповітряної оборони у ніч на 21 липня знищили на Харківщині 15 БпЛА. Як повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України, російський агресор здійснив атаку безпілотниками типу “Шахед“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що Україну минулої ночі армія РФ атакувала 450 засобами повітряного нападу. Абсолютна більшість – це були БпЛА типу “Шахед” (426 штук). Також ворог запустив п’ять ракет “Кинджал”, чотири “Калібри”, один “Іскандер-К” та 14 ракет Х-101.

“За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника: 200 ударних БпЛА типу “Shahed”; переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила). Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях”, – відзначили захисники неба.

Про наслідки влучань повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині. Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло”, – написав президент.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову били по Харкову. Загалом нарахували 12 “прильотів”, усі – у Київському районі міста. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок ударів спалахнуло підприємство. Також через обстріл пошкоджена багатоповерхівка. Інформації щодо постраждалих немає.