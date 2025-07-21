Хороші новини повідомив “Ахіллес”: що отримали захисники Харківщини

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко зазначив, що дрони, що закуплені коштом міжнародних партнерів, уже надходять у війська, але дечого все ж не вистачає.

“Я б хотів трохи сказати про позитив, бо зазвичай лунає негатив з усіх місць. Але про позитив також треба говорити. У чому він полягає? За рахунок комунікації нашого військово-політичного керівництва з партнерами, країни-партнери оплатили нам ряд безпілотних систем. Такі як FPV-дрони звичайні, вони починають заходити за рахунок саме цих контрактів. Такі як важкі нічні бомбери, ударні крила, розвідувальні крила. Ці засоби ми отримуємо повною мірою від української держави за рахунок підтримки партнерів”, – повідомив Федоренко в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Проте дроноводам “Ахіллеса”, за словами Федоренка, наразі не вистачає БпЛА на оптоволокні. Тому є причини – довго не могли знайти відповідного виробника.

“Не було компаній, які б виготовляли максимально якісний продукт, який був би ефективний на полі бою для Сил оборони. Тому останні пів року ми знаходилися в режимі активного тестування. Взяли два-три дрони, чотири, п’ять – протестували: ага, не працює – наступний виробник, не працює – наступний виробник. І так із бубном танцювали достатньо довго, до того моменту, доки не кристалізувалися на українському ринку певна кількість виробників, які дали найнижчу ціну і найвищу якість продукту. Як наслідок, за підтримки саме українського народу та українського бізнесу, ми як військова частина змогли отримати дрони на оптоволокні в мінімальній кількості, необхідні для виконання бойових завдань і навчання особового складу. Ми змогли перекваліфікувати пілотів зі звичайного рішення на дрони на оптоволокні, які спроможні працювати в умовах складної радіоелектронної боротьби, в умовах радіогоризонту складного, в умовах лісистої місцевості, що не кожному дрону дано. Ми можемо повзати на пузі по лісах, буквально кажучи. І це стало можливим саме за рахунок вашої підтримки. Я переконаний, що з плином часу, через три-чотири місяці держава значною мірою зможе закрити потребу, контрактуючи в цих виробників, які здобули найвищі результати по якості виробництва. Але для цього потрібний час. Війна триває і в ці секунди”, – наголосив командир “Ахіллеса”.

Саме тому зараз захисники України проводять збір на придбання дронів на оптоволокні, його реквізити та QR-код для перерахування коштів – на відео.

Також Юрій Федоренко вкотре нагадав про те, що обладнання – важливе, але воно – не єдиний вирішальний чинник на полі бою.

“Ми отримуємо все більше й більше техніки, яка дозволяє збивати “шахеди”, що летять по нашій території, по наших містах і селищах. Курс підготовки займає не дуже багато часу, тобто з рівня підготовки 0 до збиття тих чи інших засобів може пройти не більше, ніж два місяці. Щиро прошу тих, хто є військово зобов’язаним, розглянути можливість і за рахунок рекрутингу долучитися до Сил оборони, до спеціалізованих підрозділів, що застосовують безпілотники, які збивають ворожі повітряні цілі. Тому що, маючи засоби, треба мати й основний капітал війни – тих, хто це буде збивати. Тому закликаємо вас посилити наші ряди та захистити найдорожче: захистити наші міста, селища, наші сім’ї”, – звернувся офіцер до громадян України.