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Издевательства в 211 бригаде: обращения были с сентября — омбудсмен

Происшествия 13:15   17.12.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Издевательства в 211 бригаде: обращения были с сентября — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 17 декабря в Харькове прокомментировал скандал вокруг событий в 211 бригаде Сил поддержки ВСУ.

«Юридическая реакция с моей стороны уже была обнародована, в том числе публично. Были направлены срочные акты реагирования юридические, то есть документы от меня в военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор, в Министерство обороны Украины, где я требую срочного прозрачного расследования и в случае подтверждения этих фактов привлечения к уголовной ответственности. Я смотрел вчера лично реакцию спикера Министерства обороны. На мой взгляд, факты… Как мне уже стало известно, были обращения еще с сентября текущего года по этой ситуации. И мы сейчас проверяем не только факт, который нам стал известен, но и какова была реакция на предыдущие сообщения», — заявил Лубинец на брифинге в Харькове, передает корреспондент МГ «Объектив».

Также омбудсмен проинформировал, что в нынешнем году от действующих военнослужащих поступило немалое количество обращений о нарушении их прав.

«Около 4000. И по каждому вопросу от нас была юридическая реакция. На первом месте – это обращения, касающиеся нарушения прав на отпуск, нарушения прав на выплату единовременного пособия, связанного с ранением. Также были обращения по поводу незаконных действий командиров», — перечислил Лубинец.

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Напомним, 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство в отношении командования 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Офицеров бригады подозревают в превышении служебных полномочий, в том числе — в применении физического насилия и вымогании денег у подчиненных. Командиру бригады отдельно сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

«Установлено, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома на Хмельнитчине, вместо их службы в зонах боевых действий. Военных официально включили в приказ о командировках на Николаевщину, где они якобы исполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму около миллиона гривен», — сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Большое расследование о неуставных отношениях в бригаде опубликовало издание «Украинская правда». В частности журналисты сообщили о фактах привязывания военных к кресту, избиения за отказ платить взятки, а также использования солдат для личных целей руководства.

«По решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в воинскую часть направлена ​​комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности», — отреагировал на многочисленные сообщения в СМИ Генштаб ВСУ.

Там также отметили, что по отдельным фактам, касающимся ситуации в 211 бригады, в сентябре уже проводили служебную проверку. Материалы, которые она собрала, передали «в компетентные органы», где возбудили уголовное производство.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 17 декабря в Харькове прокомментировал скандал вокруг событий в 211 бригаде Сил поддержки ВСУ".