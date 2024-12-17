Знущання у 211 бригаді: звернення були з вересня – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 17 грудня в Харкові прокоментував скандал навколо подій у 211 бригаді Сил підтримки ЗСУ.

“Юридична реакція з мого боку вчора вже була оприлюднена, в тому числі публічно. Були направлені термінові акти реагування юридичні, тобто документи від мене до військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору, до Міністерства оборони України, де я вимагаю термінового прозорого розслідування та в разі підтвердження цих фактів притягнення до кримінальної відповідальності. Я дивився вчора особисто реакцію речника Міністерства оборони. На мій погляд, факти… Як мені стало вже відомо, були звернення ще з вересня поточного року по цій ситуації. І ми зараз перевіряємо не тільки факт, який нам став відомий, але і яка була реакція на попередні повідомлення”, – заявив Лубінець на брифінгу в Харкові, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Також омбудсмен поінформував, що цього року від чинних військовослужбовців надійшла чимала кількість звернень щодо порушення їхніх прав.

“Близько 4000. І по кожному питанню була від нас юридична реакція. На першому місці – це звернення, які стосувалися порушення прав на відпустку, порушення прав на виплату одноразової грошової допомоги, що пов’язана з пораненням. Також були звернення щодо незаконних дій командирів“, — перерахував Лубінець.

Нагадаємо, 16 грудня Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження щодо командування 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Офіцерів бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень, у тому числі – у застосуванні фізичного насильства та вимаганні грошей у підлеглих. Командиру бригади окремо повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

“Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень”, – повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Велике розслідування про нестатутні відносини у бригаді опублікувало видання “Українська правда”. Зокрема, журналісти повідомили про факти прив’язування військових до хреста, побиття за відмову платити хабарі, а також використання солдатів для особистих цілей керівництва.

“За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою”, – зреагував на численні повідомлення у ЗМІ Генштаб ЗСУ.

Там також зазначили, що за окремими фактами щодо ситуації у 211 бригаді у вересні вже проводили службову перевірку. Матеріали, які вона зібрала, передали “до компетентних органів”, де порушили кримінальне провадження.