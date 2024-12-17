Про “бусифікацію” в Харкові висловився омбудсмен Лубінець (відео)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 17 грудня в Харкові відповів на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” щодо фактів примусової мобілізації.
“Традиційно такі звернення ми отримуємо на території всієї України. Щодо Харківщини у нас були такі випадки”, — сказав Лубінець.
Він повідомив, що, отримуючи повідомлення про порушення прав громадян України в процесі мобілізації, співробітники Офісу омбудсмена на чолі зі спецпредставником виїжджають на місце. Там домагаються доступу до громадянина, отримують від нього інформацію про інцидент і далі вирішують, як на це реагувати.
“Інколи достатньо того, що з’явилися наші представники – і правопорушення закінчуються, якщо вони були. У нас були випадки, коли я приймав рішення направляти подання, на підставі яких були відкриті й кримінальні провадження, й дисциплінарні провадження, в тому числі результатом стали дисциплінарні стягнення щодо представників, працівників ТЦК та СП”, — поінформував Лубінець.
Оцінюючи ситуацію з примусовою мобілізацією в Україні, він зазначив, що порівняно з минулим роком “вона трошки погіршилася, але не кардинально”. При цьому Лубінець вважає, що випадків “бусифікації” поменшало.
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“Усе менше й менше ми бачимо випадків саме фізичної “бусифікації” – ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що підхід такий не працює, але окремі факти порушення прав громадян України у напрямку мобілізації – вони залишаються. Тільки за цей рік ми отримали більше, ніж чотири тисячі подібних звернень. Це ми навіть не рахуємо, скільки ми надали роз’яснень, скільки у нас було телефоном спілкування, ми навіть у загальну цифру не вкладаємо”, – сказав омбудсмен.
Він поінформував, що в регіонах України проводить закриті зустрічі, де присутні представники ТЦК та СП, правоохоронних органів та часто – адвокати.
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- Категорії: Політика, Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Лубинец, мобілізація, новини Харкова, омбудсмен;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 11:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 17 грудня в Харкові відповів на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” щодо фактів примусової мобілізації".