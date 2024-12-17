О «бусификации» в Харькове высказался омбудсмен Лубинец (видео)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 17 декабря в Харькове ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о фактах принудительной мобилизации.

«Традиционно подобные обращения мы получаем на территории всей Украины. Относительно Харьковщины у нас были такие случаи», — сказал Лубинец.

Он сообщил, что, получая сообщение о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место. Там добиваются доступа к гражданину, получают от него информацию об инциденте и далее решают, как на это реагировать.

«Иногда достаточно того, что появились наши представители – и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания по отношению к представителям, работникам ТЦК и СП», — проинформировал Лубинец.

Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что в сравнении с прошлым годом «она немного ухудшилась, но не кардинально». При этом Лубинец считает, что случаев «бусификации» стало меньше.

«Все меньше и меньше мы видим случаи физической «бусификации» — мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины по направлению мобилизации – они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы дали разъяснений, сколько у нас было по телефону общения — мы даже в общую цифру не вкладываем», — сказал омбудсмен.

Он проинформировал, что в регионах Украины проводит закрытые встречи, где присутствуют представители ТЦК и СП, правоохранительных органов и часто — адвокаты.