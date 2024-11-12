ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход

Анна Скороход, глава временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проблемам военных, 12 ноября в Киеве презентовала отчет о работе комиссии за год.

Презентация прошла в пресс-центре ИА «Интерфакс-Украина». Во время выступления Анна Скороход и ее коллеги сделали ряд резонансных заявлений, в том числе — о проблемах в мобилизации, работе ВЛК, РТЦК и СП и МСЭК.

Перечисляя наиболее проблемные моменты, выявленные комиссией, первым пунктом нардеп назвала рекрутинг и мобилизацию.

«Все мы с вами наблюдаем, как гребут людей с улицы. Мы все наблюдаем, что у нас идет подделка документов ТЦК и СП, у нас были кейсы по этому, мы разбирали это на временной следственной комиссии. Мы знаем, что можно купить отсрочку, можно купить списание и так далее», — заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

Она отметила, что комиссия неоднократно рассматривала вопросы покупки инвалидности, списания, непригодности или ограниченной пригодности военнообязанными. А также, среди прочего, рассказала о «списках военкомов».

«Когда людей за деньги военком вписывал в отдельный список и когда человека останавливали, проверялся тот неофициальный список – и человеку просто повестка не выдавалась», — пояснила Скороход.

Один из новых кейсов, о котором заявила нардеп, — покупка «прохода через дыру» в заборе ТЦК.

«Мы знаем, что есть вообще истории, когда люди приезжают в военкоматы. Мне вчера рассказывали: бусик завозит людей, возле военкомата ждет адвокат: за 4000 долларов адвокат показывает дыру в заборе — все выпрыгивают, адвокат их встречает по ту сторону забора. А ТЦК при этом стоит и курит сигареты на крылечке. Схем очень много», — заявила глава парламентской следственной комиссии.

Отдельное внимание Анна Скороход уделила работе ВЛК.

«У нас проблематика вообще некачественной ВЛК. И очень многие ВЛК проходят за пару часов, а это просто невозможно. К сожалению, не понимает государство на сегодня, что мертвый человек стоит для государства дороже, чем живой, и что нужно изменить подход к отбору, подход к прохождению ВЛК. Нам неоднократно сами врачи говорили (они негласно помогали нам) о том, что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные – это отдельная каста. Такого тоже не должно быть. Это все должно искореняться. Я надеюсь, что командующий Сухопутными войсками обратит на это внимание и будут приняты определенные меры. Мы всю проблематику по РТЦК и СП исследовали, прописывали и давали предложения по изменениям. Кое-что принимается, до чего-то еще не дошли. Я надеюсь, что это будет работать быстрее», — высказалась народный депутат.

Среди примеров того, что предлагала комиссия военным, Анна Скороход упомянула «ротацию» ВЛК и внедрение в их состав «агентов под прикрытием».

«Мы предлагали, что ВЛК должна рассматриваться не в каждой области одна и та же комиссия, а чтобы они были смешанными, все время перемещались по Украине. Чтобы нельзя было договориться, потому что комиссия все время будет сменной. Более того, в комиссию мы планировали добавить какого-нибудь правоохранителя, который будет там же под прикрытием контролировать, что же происходит в этих же комиссиях. К сожалению, до сих пор такие предложения не приняты», — отметила глава следственной комиссии ВРУ.

Она заявила, что во время работы комиссии возникало много проблем, так как военное командование «не очень любит сотрудничать и не очень желает менять подходы в армии».

«Пока мы все это не ликвидируем, ни о каких изменениях, ни о чем говорить нельзя. Мы должны понимать, что для человека при том, как он идет в армию, должна быть мотивация. Вспомните нас в первые месяцы войны, мы все были в единении, невероятном единении. Что сейчас? У нас просто разделенное общество на две части: одни сражаются до последнего, а другие просто прячутся, бегут или находят какие-либо способы для того, чтобы откупиться… Нет единства того, которое должно быть. Я не говорю, что все плохо, все пропало. Поверьте, также все плохо и в российской армии. Но нас не интересуют они. Нас интересует украинская армия, изменения украинской армии, защита военнослужащего и вывод армии на новый уровень, где каждый будет понимать, что он защищен», — сказала Скороход.

Кроме вопросов мобилизации комиссия изучала известные случаи коррупции, преступных приказов, неэффективного управления, злоупотреблений и так далее.