Кто будет платить в два раза больше за «игнор» повестки – рассказали в ТЦК

Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повестки, рассказал начальник юридической службы харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новиков в эфире нацмарафона.

«В настоящее время Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение призывниками правил военного учета – это статья 210 КУ и статья 210 прим. 1 – это «нарушение законодательства при оборонно-мобилизационной подготовке и мобилизации». Данные статьи предусматривают ответственность в виде наложения штрафа в условиях особого периода в размере от 17 тысяч до 25, 5 тысяч гривен», – уточнил Новиков.

Получит призывник минимальный или максимальный штраф – зависит от него самого. Если военнообязанный систематически игнорирует повестки – прийдется платить 25, 5 тысяч. А в некоторых случаях сумму могут и удвоить.

«Лицо, которое было привлечено к админответственности, но оно в добровольном порядке не платит этот штраф, документы передаются в государственную исполнительную службу и уже открывается исполнительное производство с принудительным взысканием этого штрафа, но уже в двойном размере», – объяснил Новиков.

Если же мужчина не может явиться по повестке по уважительной причине – он обязан оповестить об этом ТЦК в течение трех дней – желательно все равно явиться лично и предоставить соответствующие документы. Тогда штраф выписывать не будут.

«В настоящее время, кроме штрафов, еще существуют только разъяснения – действующего закона, всех этих событий, которые происходят в Украине», – добавили в ТЦК.