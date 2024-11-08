Кто будет платить в два раза больше за «игнор» повестки – рассказали в ТЦК
Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повестки, рассказал начальник юридической службы харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новиков в эфире нацмарафона.
«В настоящее время Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение призывниками правил военного учета – это статья 210 КУ и статья 210 прим. 1 – это «нарушение законодательства при оборонно-мобилизационной подготовке и мобилизации». Данные статьи предусматривают ответственность в виде наложения штрафа в условиях особого периода в размере от 17 тысяч до 25, 5 тысяч гривен», – уточнил Новиков.
Получит призывник минимальный или максимальный штраф – зависит от него самого. Если военнообязанный систематически игнорирует повестки – прийдется платить 25, 5 тысяч. А в некоторых случаях сумму могут и удвоить.
«Лицо, которое было привлечено к админответственности, но оно в добровольном порядке не платит этот штраф, документы передаются в государственную исполнительную службу и уже открывается исполнительное производство с принудительным взысканием этого штрафа, но уже в двойном размере», – объяснил Новиков.
Если же мужчина не может явиться по повестке по уважительной причине – он обязан оповестить об этом ТЦК в течение трех дней – желательно все равно явиться лично и предоставить соответствующие документы. Тогда штраф выписывать не будут.
«В настоящее время, кроме штрафов, еще существуют только разъяснения – действующего закона, всех этих событий, которые происходят в Украине», – добавили в ТЦК.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: повестка, тцк, штрафы;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 11:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повестки, рассказал начальник юридической службы харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новик рассказал в эфире нацмарафона.".