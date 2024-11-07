Мобилизация в Харькове – как ее проводят рассказали в РТЦК и СП
Общая мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Владимира Зеленского.
Замначальника отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского ОТЦК и СП Олег Щирский напомнил, что Зеленский подписал указ о продлении общей мобилизации и военного положения еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года. Отвечая на вопрос ведущих нацмарафона о том, как мобилизацию проводят в Харькове, Щирский сказал, что действуют в рамках закона.
«У нас есть законы Украины, согласно которым мобилизационные мероприятия – это мероприятия, проводимые во взаимодействии с местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от подчинения и формы собственности. А также – органами военного управления, органами и подразделениями, входящими в систему полиции. Поэтому все вопросы, что мобилизацией занимается только ТЦК – вы видите, что она чуть-чуть не соответствует действительности», – отметил Щирский.
Он также напомнил, что ждать повестку не стоит – желающие могут в любой момент подписать контракт с военными частями. Самостоятельно выбрать подразделение и специальность можно на сайтах с вакансиями: Work.Ua, Robota.Ua, Lobby X. Кроме того, отметил Щирский с 5 октября в военных частях появился прямой рекрутинг.
«Но опять же это касается только мобилизации. То есть человек, который у нас хочет служить в какой-то воинской части, он обращается к этой воинской части, с ними проводится собеседование. Затем командир этой воинской части доставляет в районный ТЦК, где человек находится на учете, или по месту жительства письмо-направление на ВВК и письмо, в котором указано, что этот человек был отобран ими и уже хочет проходить службу именно у них. После этого человек проходит ВВК и направляется в эту воинскую часть. Но опять же – по мобилизации. Когда человек призывается по мобилизации, то уволиться он может только уже на основании указа президента по демобилизации. Человек, который у нас желает заключить контракт с Вооруженными силами, у него срочный контракт – контракт на три года, на пять лет. Для молодежи предусмотрен сейчас контракт – это от 18 до 25 лет, – контракт на один год. Поэтому я думаю, что это преимущество, когда ты вступаешь в ряды ВСУ, и ты знаешь, когда ты сможешь завершить службу. И есть дополнительные выплаты за заключение контракта. Это одноразовая денежная помощь в размере 8-10 прожиточных минимумов. И также есть другие денежные вознаграждения за заключение контракта у нас», – добавил Щирский.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Владимира Зеленского.".