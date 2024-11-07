Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

ISW: на севере Харьковщины россияне начали копить силы и боеприпасы к зиме

Украина 07:35   07.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: на севере Харьковщины россияне начали копить силы и боеприпасы к зиме

В Институте изучения войны (ISW) заявили об уменьшении количества боев на Харьковском направлении.

Оккупанты продолжают атаковать на севере области – около Волчанска и Старицы. Однако успехов у РФ по-прежнему нет. К тому же, отмечают аналитики, количество штурмов за день стало значительно меньше.

«Ухудшение погодных условий на севере Харьковской области 3-5 ноября привело к сокращению суточных боевых действий на треть, заметному уменьшению использования российских беспилотников и техники, а также побудило российские войска накапливать запасы для подготовки к зиме», – пишут в Институте изучения войны.

А на Купянском направлении россияне продвинулись в районе Колесниковки и Первомайского, констатируют в ISW.

«Российские блогеры утверждали 6 ноября, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска в районе Кругляковки и Колесниковки, к западу от Новоселовского (к северо-западу от Сватового) и к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), хотя ISW не нашло визуальное подтверждение этих утверждений», – отметили аналитики.

Читайте также: На Купянщине взяли в плен россиянина: что он говорит (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь
07.11.2024, 08:54
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
07.11.2024, 06:00
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
06.11.2024, 19:08
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 22:08
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
06.11.2024, 13:46
Будет еще не одна истерика в Европе — Климкин о победе Трампа, Орбане и войне
Будет еще не одна истерика в Европе — Климкин о победе Трампа, Орбане и войне
07.11.2024, 09:02

Новости по теме:

07:56
Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW
09:21
Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)
08:02
ISW: наступление холодов помогает россиянам продвигаться на севере Харьковщины
11:19
ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить
07:39
Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения

Вы читали новость: «ISW: на севере Харьковщины россияне начали копить силы и боеприпасы к зиме»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) заявили об уменьшении количества боев на Харьковском направлении.".