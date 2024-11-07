ISW: на севере Харьковщины россияне начали копить силы и боеприпасы к зиме
В Институте изучения войны (ISW) заявили об уменьшении количества боев на Харьковском направлении.
Оккупанты продолжают атаковать на севере области – около Волчанска и Старицы. Однако успехов у РФ по-прежнему нет. К тому же, отмечают аналитики, количество штурмов за день стало значительно меньше.
«Ухудшение погодных условий на севере Харьковской области 3-5 ноября привело к сокращению суточных боевых действий на треть, заметному уменьшению использования российских беспилотников и техники, а также побудило российские войска накапливать запасы для подготовки к зиме», – пишут в Институте изучения войны.
А на Купянском направлении россияне продвинулись в районе Колесниковки и Первомайского, констатируют в ISW.
«Российские блогеры утверждали 6 ноября, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска в районе Кругляковки и Колесниковки, к западу от Новоселовского (к северо-западу от Сватового) и к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), хотя ISW не нашло визуальное подтверждение этих утверждений», – отметили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, наступ, наступление, рф;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) заявили об уменьшении количества боев на Харьковском направлении.".