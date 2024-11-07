ISW: на півночі Харківщини РФ почала накопичувати сили та боєприпаси до зими
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили про зменшення кількості боїв на Харківському напрямку.
Окупанти продовжують атакувати на півночі області – біля Вовчанська та Стариці. Однак успіхів у РФ, як і раніше, немає. До того ж, зазначають аналітики, кількість штурмів за день стала значно меншою.
“Погіршення погодних умов на півночі Харківської області 3-5 листопада призвело до скорочення добових бойових дій на третину, помітного зменшення використання російських безпілотників і техніки, а також спонукало російські війська накопичувати припаси для підготовки до зими”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
А на Куп’янському напрямку росіяни просунулися в районі Колісниківки та Першотравневого, констатують в ISW.
“Російські блогери стверджували 6 листопада, що російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська в районі Кругляківки та Колісниківки, на захід від Новоселівського (на північний захід від Сватового) і на північ від Стельмахівки (на північний захід від Сватового), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, війна, наступ, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) заявили про зменшення кількості боїв на Харківському напрямку.".