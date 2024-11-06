На Куп’янщині взяли у полон росіянина: що він говорить (відео)

Бійці бригади «Помста» взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки.

«Окупант здався, пояснивши, що «вирішив сховатися від командування», – розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що окупант підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду.

Відео: ДПСУ