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На Куп’янщині взяли у полон росіянина: що він говорить (відео)

Суспільство 12:09   06.11.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині взяли у полон росіянина: що він говорить (відео) скриншот

Бійці бригади «Помста» взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки.

«Окупант здався, пояснивши, що «вирішив сховатися від командування», – розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що окупант підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Помста» взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки.".