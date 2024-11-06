На Куп’янщині взяли у полон росіянина: що він говорить (відео)
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Бійці бригади «Помста» взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки.
«Окупант здався, пояснивши, що «вирішив сховатися від командування», – розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що окупант підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Помста» взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки.".