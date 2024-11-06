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На Купянщине взяли в плен россиянина: что он говорит (видео)

Общество 12:09   06.11.2024
Виктория Яковенко
На Купянщине взяли в плен россиянина: что он говорит (видео) скриншот

Бойцы бригады «Помста» взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки.

«Оккупант сдался, объяснив, что «решил спрятаться от командования», — рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что оккупант подписал контракт в сентябре и служил стрелком. Пленного передали спецслужбам для формирования обменного фонда.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Помста» взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки.".