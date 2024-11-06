На Купянщине взяли в плен россиянина: что он говорит (видео)
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Бойцы бригады «Помста» взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки.
«Оккупант сдался, объяснив, что «решил спрятаться от командования», — рассказали в ГПСУ.
Отмечается, что оккупант подписал контракт в сентябре и служил стрелком. Пленного передали спецслужбам для формирования обменного фонда.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, Купянское, направление, оккупант, плен;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Помста» взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки.".