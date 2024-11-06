На Купянщине взяли в плен россиянина: что он говорит (видео)

Бойцы бригады «Помста» взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки.

«Оккупант сдался, объяснив, что «решил спрятаться от командования», — рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что оккупант подписал контракт в сентябре и служил стрелком. Пленного передали спецслужбам для формирования обменного фонда.

Видео: ГПСУ