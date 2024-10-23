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Группу российских «мотострелков» взяли в плен на Харьковщине (видео)

Общество 12:12   23.10.2024
Виктория Яковенко
Группу российских «мотострелков» взяли в плен на Харьковщине (видео) скриншот

Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» на Харьковском направлении взяли в плен группу российских «мотострелков». Они обратились к военнослужащим РФ.

«Поблагодарив воинов «Артана» за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего. Ведь на собственной коже почувствовали и на собственные глаза увидели разницу между кремлевской пропагандой и реалиями войны», — отметили разведчики.

Видео: Спецподразделения ГУР МО Украины «Артан»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» на Харьковском направлении взяли в плен группу российских «мотострелков». Они обратились к военнослужащим РФ.".