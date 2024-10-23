Группу российских «мотострелков» взяли в плен на Харьковщине (видео)

Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» на Харьковском направлении взяли в плен группу российских «мотострелков». Они обратились к военнослужащим РФ.

«Поблагодарив воинов «Артана» за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего. Ведь на собственной коже почувствовали и на собственные глаза увидели разницу между кремлевской пропагандой и реалиями войны», — отметили разведчики.

Видео: Спецподразделения ГУР МО Украины «Артан»