Группу российских «мотострелков» взяли в плен на Харьковщине (видео)
скриншот
Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» на Харьковском направлении взяли в плен группу российских «мотострелков». Они обратились к военнослужащим РФ.
«Поблагодарив воинов «Артана» за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего. Ведь на собственной коже почувствовали и на собственные глаза увидели разницу между кремлевской пропагандой и реалиями войны», — отметили разведчики.
Видео: Спецподразделения ГУР МО Украины «Артан»
Читайте также: Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Артан, ГУР, мотострелки, плен, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Группу российских «мотострелков» взяли в плен на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» на Харьковском направлении взяли в плен группу российских «мотострелков». Они обратились к военнослужащим РФ.".