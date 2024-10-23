Групу російських «мотострілків» взяли у полон на Харківщині (відео)

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» на Харківському напрямку взяли в полон групу російських «мотострілків». Вони звернулися до військовослужбовців РФ.

«Подякувавши воїнам «Артану» за збережене життя і людяне ставлення, полонені звернулися до росіян: в Україні їм робити нічого. Адже на власній шкірі відчули і на власні очі побачили різницю між кремлівською пропагандою і реаліями війни», – зазначили розвідники.

Відео: Спецпідрозділ ГУР МО України “Артан”