Групу російських «мотострілків» взяли у полон на Харківщині (відео)
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Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» на Харківському напрямку взяли в полон групу російських «мотострілків». Вони звернулися до військовослужбовців РФ.
«Подякувавши воїнам «Артану» за збережене життя і людяне ставлення, полонені звернулися до росіян: в Україні їм робити нічого. Адже на власній шкірі відчули і на власні очі побачили різницю між кремлівською пропагандою і реаліями війни», – зазначили розвідники.
Відео: Спецпідрозділ ГУР МО України “Артан”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Артан, ГУР, мотострелки, плен, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» на Харківському напрямку взяли в полон групу російських «мотострілків». Вони звернулися до військовослужбовців РФ.".