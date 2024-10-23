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Групу російських «мотострілків» взяли у полон на Харківщині (відео)

Суспільство 12:12   23.10.2024
Вікторія Яковенко
Групу російських «мотострілків» взяли у полон на Харківщині (відео) скриншот

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» на Харківському напрямку взяли в полон групу російських «мотострілків». Вони звернулися до військовослужбовців РФ.

«Подякувавши воїнам «Артану» за збережене життя і людяне ставлення, полонені звернулися до росіян: в Україні їм робити нічого. Адже на власній шкірі відчули і на власні очі побачили різницю між кремлівською пропагандою і реаліями війни», – зазначили розвідники.

Відео: Спецпідрозділ ГУР МО України “Артан”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» на Харківському напрямку взяли в полон групу російських «мотострілків». Вони звернулися до військовослужбовців РФ.".