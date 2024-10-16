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Росіянин здався в полон на Харківщині: що розповів окупант (фото)

Суспільство 13:55   16.10.2024
Вікторія Яковенко
Росіянин здався в полон на Харківщині: що розповів окупант (фото) Фото: бригада “Спартан” НГУ

На Харківському напрямку воїни бригади «Спартан» НГУ взяли в полон 51-річного окупанта. 

Полонений – мешканець Вологди. Він розповів, що підписав контракт у середині вересня «з патріотичних переконань», зазначили у мережі «Телеграм» українські воїни.

«Кілька днів тому разом із іншими терористами армії РФ отримав завдання зачистити лісосмугу, де знаходяться військові Сил оборони. Група окупантів потрапила під обстріл і розбіглася, а цей росіянин був вимушений здатися в полон», – розповіли бійці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку воїни бригади «Спартан» НГУ взяли в полон 51-річного окупанта. ".