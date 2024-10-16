Росіянин здався в полон на Харківщині: що розповів окупант (фото)

На Харківському напрямку воїни бригади «Спартан» НГУ взяли в полон 51-річного окупанта.

Полонений – мешканець Вологди. Він розповів, що підписав контракт у середині вересня «з патріотичних переконань», зазначили у мережі «Телеграм» українські воїни.

«Кілька днів тому разом із іншими терористами армії РФ отримав завдання зачистити лісосмугу, де знаходяться військові Сил оборони. Група окупантів потрапила під обстріл і розбіглася, а цей росіянин був вимушений здатися в полон», – розповіли бійці.