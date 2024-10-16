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ГУР звільнило 400 га лісу поблизу Липців: знищений полк окупантів (відео)

Суспільство 12:12   16.10.2024
Вікторія Яковенко
ГУР звільнило 400 га лісу поблизу Липців: знищений полк окупантів (відео) скриншот

Підрозділи ГУР МО України «Артан», «Kraken» та Міжнародний легіон здійснили успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від Липців на Харківщині.  

«Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ», – повідомили у ГУР МО.

Крім цього, під час штурмових дій українські воїни взяли в полон окупантів. Зазначається, що після зачистки 400 га лісу становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного.

«Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ «Хартія» з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу», – додали розвідники.

Відео: ГУР МО України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи ГУР МО України «Артан», «Kraken» та Міжнародний легіон здійснили успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від Липців на Харківщині.  ".